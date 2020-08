Hamburg

Explosive Pikrinsäure entdeckt: Einkaufszentrum teilgeräumt

14.08.2020, 21:47 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizeibeamte vor der Apotheke in Hamburg. Foto: Jonas Walzberg/dpa (Quelle: dpa)

Nach dem Fund von explosiver Pikrinsäure im Keller einer Apotheke ist am Freitagabend ein Einkaufszentrum in Hamburg-Horn teilweise evakuiert worden. Die bis zu zehn Gramm getrocknete Säure sei dann von einem Entschärfer aus dem Gebäude im Bezirk Mitte geholt worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Sie solle nun fachmännisch entsorgt werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und sperrte die anliegende Straße.

Pikrinsäure, die etwa im Chemieunterricht für zahlreiche Versuche benutzt wird, ist in flüssigem Zustand ungefährlich. Kristallisiert sie, kann sie aber so explosiv werden wie der Sprengstoff TNT. Solche Kristalle können sich durch zu lange oder unsachgemäße Lagerung bilden. Schon das Öffnen des Behälters ist dann gefährlich.