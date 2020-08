Hamburg

Wohnungsunternehmen warnen vor Verteuerung der Kabelgebühr

16.08.2020, 13:35 Uhr | dpa

Rund eine halbe Million Mieterhaushalte in Hamburg und Schleswig-Holstein könnten bald durch die Kabelgebühren für ihren Fernsehanschluss höher belastet werden. Das teilte der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) am Sonntag in Hamburg mit. Hintergrund seien Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, nach denen künftig jeder Mieter seinen Kabelanbieter selbst bestimmen soll. Dann müsste der Mieter den Anschluss aber auch selbst bei seinem Anbieter bezahlen. Es wäre das Ende der bisherigen Praxis, dass Wohnungsunternehmen eine Kabelversorgung für ihre Gebäude abschließen und mit den Mietern über die Nebenkosten abrechnen.

"Auf jeden Haushalt könnten zusätzliche Kosten in Höhe von 150 Euro pro Jahr zukommen", sagt Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Bislang zahlten die Haushalte rund fünf Euro im Monat, künftig eher 10 bis 15 Euro für ihre Fernseh-Grundversorgung. Grundlage dafür ist die Betriebskostenverordnung, die das Bundesministerium jetzt ändern will. "Besonders problematisch wird die Sache für Sozialhilfeempfänger", sagte Breitner. "So lange Kabelgebühren Teil der Nebenkosten sind, werden diese vom Amt übernommen. Dürfen sie es nicht sein, muss der Betroffene die Kosten allein tragen."

Breitner fordert deshalb die Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Hamburg auf, beim Bundeswirtschaftsministerium in Berlin zu intervenieren. "Es geht darum, dass die Wohnkosten nicht zusätzlich steigen."