Hamburg

Drei Autos in Hamburg in Brand geraten

17.08.2020, 08:48 Uhr | dpa

In Hamburg-Eimsbüttel haben in der Nacht zu Montag drei Autos gebrannt. Durch einen Knall wurden die Anwohner der Rellinger Straße auf die Flammen aufmerksam und riefen die Polizei, wie diese am Morgen mitteilte. Etwa zwei Stunden waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar, verletzt wurde niemand.