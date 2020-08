Hamburg

HSV-Testspiele gegen VfB Stuttgart und Feyenoord Rotterdam

17.08.2020, 11:12 Uhr | dpa

Bei seinem Trainingslager in Österreich bestreitet der Fußball-Zweitligist Hamburger SV zwei Testspiele gegen hochkarätige Gegner. Im Rahmen des Turniers "Helden Cup" trifft die Mannschaft des neuen HSV-Trainers Daniel Thioune am 26. August (16.00 Uhr) auf den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart, am 28. August (16.00 Uhr) spielen die Norddeutschen dann gegen den 15-maligen niederländischen Meister Feyernoord Rotterdam.

An dem Turnier nimmt auch der zweite Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld teil, gegen den die Hamburger aber nicht antreten. Die Partien werden in Deutschland von ServusTV übertragen. Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Der Sieger der Veranstaltung in Kufstein kann bestimmen, an welches soziale Projekt der Betrag gehen soll, der bei dem Turnier gesammelt wird.

Der HSV reist am kommenden Montag nach Bad Häring, um sich intensiv auf den Saisonstart vorzubereiten. Das erste Pflichtspiel ist Mitte September in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Drittligisten Dynamo Dresden, das erste Punktspiel steht am 18. September (18.30 Uhr) gegen Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an.