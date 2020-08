"Stream & Shout"

60 Jahre Beatles: Festival auf der Reeperbahn

18.08.2020, 07:36 Uhr | dpa

Auf der Hamburger Reeperbahn gab es einen Grund zum Feiern: 60 Jahre Kultegenden – die Beatles. Fans aus aller Welt konnten das Spektakel verfolgen.

60 Jahre nach dem ersten Auftritt der Beatles in Hamburg ist das Jubiläum unter dem Motto "Stream & Shout" mit einem Festival gefeiert worden. Musikerin und Beatles-Expertin Stefanie Hempel spielte gemeinsam mit ihrer Band am Montagabend im "Indra Club" nahe der Reeperbahn eine Auswahl von Liedern ihres ersten Gigs in der Hansestadt, bei denen es sich ausschließlich um Cover-Songs handelte. Auch die größten Hits der Musiker aus Liverpool wie etwa "Penny Lane" oder "Come Together" wurden auf die Bühne gebracht, begleitet von verschiedenen Künstlern wie etwa Bernd Begemann, Jimmy Cornett oder dem Kaiser Quartett.

Während der zweistündigen Veranstaltung wurden zudem Video-Grußworte von Prominenten wie Otto Waalkes oder Howie Casey gezeigt. Auch Zeitzeugen berichteten von ihren Erinnerungen an die Auftritte der Beatles im Stadtteil St. Pauli.



Fans aus aller Welt verfolgten die Veranstaltung im Live-Stream im Internet und konnten im Chat Fragen an die Gäste stellen. Ursprünglich als Festival mit rund 40 Bands geplant, wurde das Jubiläum aufgrund von Corona in eine verkleinerte Version umgewandelt, bei der es kein Publikum gab. Laut Veranstalter soll es jedoch nachgeholt werden.