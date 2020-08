"Ich krieg' keine Luft"

Video von umstrittenem Polizeieinsatz in Hamburg aufgetaucht

18.08.2020, 12:13 Uhr | t-online.de

In den vergangenen Tagen tauch diverse Videos auf, die Polizeigewalt in Deutschland zeigen sollen. Die Behörden ermitteln, die Clips sorgen für Diskussionen. (Quelle: t-online.de)

Videos zeigen Szenen mutmaßlicher Polizeigewalt in Deutschland

Ein Video, das auf Twitter kursiert, soll einen erneuten Fall von Polizeigewalt zeigen – dieses Mal in Hamburg. Es ist bereits der dritte derartige Vorfall innerhalb weniger Tage, der im Netz für Entsetzen sorgt.

In Hamburg soll ein 15-Jähriger von der Polizei festgenommen worden sein. Mindestens acht Beamte umzingelten den Jugendlichen, wie ein auf Twitter kursierendes Video zeigt. Die Art und Weise der Festnahme sorgt in den sozialen Medien für Entsetzen. Zuerst berichtete das "Abendblatt".

Der Polizeieinsatz soll sich am Montag gegen 13 Uhr ereignet haben. In der etwa eineinhalb Minuten langen Aufzeichnung ist zu sehen, wie acht Beamte einen jungen Mann umstellen. Sie versuchen offenbar, ihn an der Wand zu fixieren. Dabei wird ihm von der Polizei mehrfach die Hand auf Hals und Brust gedrückt.

15-Jähriger bekommt offenbar keine Luft

In der Sequenz ist zu hören, wie die Beamten den 15-Jährigen mehrfach auffordern, sich auf den Boden zu legen. Der kommt der Forderung jedoch nicht nach. Er atmet schwer und versucht, sich das T-Shirt auszuziehen. Dann bringen die Beamten den Jungen auf den Boden. Wie eine weitere Aufnahme zeigt, ruft der Fixierte, dass er keine Luft bekommt.

Wenn sieben Beamtinnen und Beamte einen 15-jährigen Jungen vor einer Wand, auf der „I can‘t breathe“ steht, gehaltvoll am Boden fixieren und er „ich krieg keine Luft ruft“ ruft, wissen wir, dass unsere Polizei Kompetenzprobleme hat. pic.twitter.com/vTroI6QPyS — Tarek Baé (@Tarek_Bae) August 17, 2020

Passanten versuchten, die Lage zu deeskalieren, doch erfolglos, heißt es. Ein Zeuge berichtete dem "Abendblatt", dass das Eingreifen der Polizei "unverhältnismäßig" gewesen sein. Mindestens zehn Polizisten seien im Einsatz gewesen, zwei von ihnen sollen auf dem 15-Jährigen gelegen haben. Auch ein Schlagstock und Pfefferspray sollen gegen ihn eingesetzt worden sein.

30 Passanten sollen die Szenen beobachtet haben. Demnach sei der Auslöser der Kontrolle wohl gewesen, dass der Jugendliche mit einem E-Scooter auf dem Bürgersteig gefahren ist und sich der Polizei gegenüber nicht habe ausweisen wollen. Die Polizei selbst hat das noch nicht bestätigt, jedoch auf Twitter verkündet, den Inhalt und das Video prüfen zu wollen. Der Jugendliche soll sich später ohne Widerstand ins Auto gesetzt haben.