Hamburg

Profi-Triathlon und Mixed-WM am 5. und 6. September

18.08.2020, 18:12 Uhr | dpa

Die internationale Triathlon-Elite trifft sich am ersten September-Wochenende in Hamburg. Wie die ausrichtende Ironman-Gruppe am Dienstag mitteilte, werden am 5. September die Profirennen der Männer und Frauen sowie am 6. September die Mixed-Staffel-Weltmeisterschaft "unter kontrollierten Bedingungen" im Hamburger Stadtpark ausgetragen. Zuschauer werden nicht zugelassen.

Die Veranstaltung ist das erste Rennen im weltweiten Triathlon-Kalender seit Beginn der Corona-Pandemie, bei dem die besten Elite-Triathleten der Welt antreten werden, darunter die amtierenden Weltmeister Katie Zaferes (USA) und Vincent Luis (Frankreich) sowie der zweifache Olympia-Medaillengewinner Jonathan Brownlee (Großbritannien) oder ehemalige Weltmeister wie Mario Mola (Spanien), Flora Duffy (Bermuda) und Vicky Holland (Großbritannien). Laura Lindemann (Berlin) und Jonas Schomburg (Hannover) werden die deutsche Mannschaft ins Feld führen.

Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlonunion (DTU), sieht in der Hamburger Veranstaltung ein wichtiges Zeichen: "Die Faszination Triathlon erwacht auf höchstem Niveau wieder zum Leben, wenn auch noch unter besonderen Bedingungen." Engelhardt freut sich besonders für die Athleten, "dass sie nun endlich die Möglichkeit erhalten, international auf dem höchsten Niveau gegeneinander anzutreten".

Nach dem Beachvolleyball-Turnier am vergangenen Wochenende finden mit dem Triathlon und dem Tennisturnier am Rothenbaum (19. bis 27. September) zwei weitere große Sportveranstaltungen in Hamburg statt. Auch zur Freude von Sportsenator Andy Grote (SPD): "Ich freue mich, dass auch 2020 die Weltelite im Triathlon in Hamburg an den Start gehen kann", sagte der Politiker.