Dragqueen Olivia Jones will St. Pauli zum Leben erwecken

19.08.2020, 03:12 Uhr | dpa

Nach einem halben Jahr Corona-Krise will die Hamburger Dragqueen Olivia Jones (50) St. Pauli zu neuem Leben erwecken. In ihrem Club auf der Großen Freiheit will sie heute (18.00 Uhr) zeigen, wie sie und ihr Team jetzt Theater machen. Zugleich will die Entertainerin den Startschuss für die Wiedereröffnung der Erotikshow Bunny Burlesque St. Pauli und von Olivias Wilde Jungs, einer Männer-Stripshow für Frauen, geben.

Der Hamburger Vergnügungsbezirk ist von den Corona-Schutzmaßnahmen besonders betroffen. Diskotheken und Bordelle sind weiterhin geschlossen, der Alkoholverkauf auf der Straße ist eingeschränkt. Die Zahl der Besucher ist deutlich zurückgegangen.