Hamburg

HSV-Neuzugang Gjasula: "Trete Gegener nicht ins Krankenhaus"

19.08.2020, 09:29 Uhr | dpa

HSV-Neuzugang Klaus Gjasula wehrt sich angesichts seiner vielen Gelben Karten gegen das Image als Fußball-Rüpel. "Ich bin kein Unschuldslamm", räumte der 30-Jährige im Interview der "Sport Bild" (Mittwoch) zwar ein. "Aber: Es ist nicht so, dass ich meine Gegenspieler verletzen will, sie ins Krankenhaus trete." Oft seien es taktische Fouls, um Konter zu unterbinden. "Und es hat sicher etwas mit meinem Image zu tun, dass ich vielleicht auch mal schneller verwarnt werde als andere Spieler." Auch wenn er "robust in die Zweikämpfe" gehe, heiße das nicht, "dass ich nicht Fußball spielen kann".

In der vergangenen Saison hatte er als Defensivspieler des SC Paderborn 17 Gelbe Karten erhalten und damit einen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Seit diesem Sommer ist der Albaner beim Zweitligisten Hamburger SV. Er sei in der Autowaschanlage gewesen, als sein Berater ihn angerufen habe, dass der HSV ihn wolle. "Da habe ich die Hand zur Faust geballt und ganz laut JAAAA geschrien", erzählte Gjasula. Er habe seine ganze Freude herausgelassen, "denn der HSV ist ein geiler Club".