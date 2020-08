Hamburg

Hellseherin soll 250 000 Euro gestohlen haben: Prozessbeginn

20.08.2020, 03:39 Uhr | dpa

Eine angebliche Hellseherin, die einer Kundin für ein Opferritual bestimmte 250 000 Euro gestohlen haben soll, steht am heutigen Donnerstag (13.00 Uhr) vor dem Hamburger Amtsgericht Barmbek. Im August 2018 soll die damals 26-Jährige nach Angaben eines Gerichtssprechers ihrer 52 Jahre alten Kundin erklärt haben, sie könne deren an Krebs erkrankter Schwägerin helfen. Die Kundin müsse 250 000 Euro in Plastikfolie gewickelt unter der Matratze verstecken und intensiv beten. Sie selbst werde von ihrem Geld noch 50 000 Euro hinzulegen. Der Heilungserfolg sei davon abhängig, dass die Kundin anschließend keinesfalls nachschaue.

Einige Monate später tat die Kundin dies trotzdem und stellte erschrocken fest: Es befand sich nur noch Spielgeld unter der Matratze. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Diebstahl vor. Die Frau wohnt laut Gericht inzwischen in der Nähe von Köln.