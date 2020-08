Hamburg

230 000 Euro: Besucher unterstützen Hamburger Privattheater

20.08.2020, 11:41 Uhr | dpa

In der Corona-Krise hilft die Besucherorganisation Volksbühne Hamburg Privattheatern, Chören und Orchestern der Stadt mit 230 000 Euro. Das Geld stammt zum einen aus dem Verzicht der 24 000 Mitglieder auf die Rückerstattung der nicht genutzten Karten aus den Abonnements und zum anderen aus Zuwendungen von einzelnen Mitgliedern. Man sei stolz darauf, als traditionsreiche Besucherorganisation vor allem den Privattheatern in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie und bei den noch nicht absehbaren Folgen für die Kulturlandschaft in Hamburg ein bisschen unter die Arme greifen zu können, sagte der Vorsitzende der Hamburger Volksbühne, Bernd Rickert, am Donnerstag.