Jugendherbergen bangen wegen Corona weiter ums Überleben

20.08.2020, 17:41 Uhr | dpa

Die Jugendherbergen im Norden rechnen trotz des Wiederanlaufens der Schulen im Regelbetrieb in diesem Jahr mit einem Millionenverlust. Trotz Sparmaßnahmen und Kurzarbeit werde wohl ein Minus im mittleren einstelligen Millionenbereich auflaufen, teilte der DJH-Landesverband Nordmark am Donnerstag in Hamburg mit. "Wir sind weiterhin dringend auf Soforthilfen ohne Rückzahlungsverpflichtung angewiesen, um das Überleben der Jugendherbergen im Norden zu sichern", erklärte Landesverbands-Geschäftsführer Stefan Wehrheim.

Die 45 Jugendherbergen in Schleswig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen hatten demnach in diesem Jahr mit rund 1,1 Millionen Übernachtungen gerechnet. Tatsächlich würden es wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich nur 300 000. Die sonst so wichtigen Klassenfahrten - bis zu 50 Prozent der Gäste seien Schulklassen - seien nahezu für das gesamte Jahr weggebrochen, denn auch im Herbst fänden wegen behördlicher Anordnungen kaum Fahrten statt.

"Unsere Gemeinnützigkeit, verbunden mit den strengen Vorgaben der Abgabenordnung zur Rücklagenbildung, unsere Zugehörigkeit zum Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe, die dafür angemessene, kostendeckende Preispolitik und die ständige Reinvestition in die Struktur unserer Häuser ermöglichen uns keine großen wirtschaftlichen Reserven", erklärte die Verbandsvorsitzende Angela Braasch-Eggert. Die Sonder-Darlehen seien eine Erleichterung. Doch das reiche nicht.

Die Buchungslage für das nächste Jahr sei mit rund 450 000 Übernachtungen zwar gut. Allerdings seien darunter auch Nachholtermine aus 2020. Inzwischen seien 34 Jugendherbergen wieder geöffnet, acht blieben aber noch bis zum Frühjahr geschlossen. Andere öffneten nur zeitweise etwa für Gruppen oder Kinderfreizeiten. "Alles hängt von dem weiteren Pandemie-Verlauf ab. Uns ist bewusst, dass sich innerhalb kürzester Zeit alles wieder komplett ändern kann", sagte Wehrheim.