Hamburg

Hilfe für Familien mit schwerkranken Kindern

20.08.2020, 19:05 Uhr | dpa

Eltern schwerkranker Kinder bekommen in Hamburg besondere Unterstützung, sich auf deren Pflege im heimischen Umfeld vorzubereiten. Am Donnerstag öffnete dazu am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg-Alsterdorf die Station "Ülenkinder". Nach Angaben der AOK handelt es sich dabei um eine bundesweit einzigartige ambulante Wohnform, bei der die gesamte Familie für die häusliche Pflege fit gemacht werde.

"In Ausnahmesituationen brauchen Familien auch besondere Hilfe. Dieses Angebot ist eine wichtige Ergänzung genau an diesem Schnittpunkt zwischen medizinischer Versorgung und Hilfen für Familien hier in Hamburg", erklärte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) anlässlich der Inbetriebnahme der Räumlichkeiten.

Den Angaben zufolge können auf 470 Quadratmetern bis zu acht betroffene Familien mit ihren schwerstpflegebedürftigen Kindern untergebracht werden. "Die Schulung der Familien steht im Mittelpunkt, unser Motto: "Kompetenz schulen - Familien stärken!" kann hier perfekt umgesetzt werden", sagte Kirsten Mainzer, Geschäftsführerin der "Ülenkinder"-Einrichtung. Nach ihren Worten wurde seit 2017 an dem Konzept und dessen Umsetzung gearbeitet.

Ein professionelles Team aus Fachärzten, ausgebildeten Kinderkrankenpflegern und Therapeuten nehme sich bis zu 12 Wochen je Fall Zeit, um den pflegenden Angehörigen das erforderliche Wissen zu vermitteln. Die AOK Rheinland/Hamburg habe das Schulungskonzept mit entwickelt und unterstütze die Umsetzung, hieß es. "Dieses Versorgungsmodell wird bundesweit Maßstäbe setzen", zeigte sich AOK-Vorstandsmitglied Matthias Mohrmann sicher.