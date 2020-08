Hamburg

Landespokale im Norden: Sieger winken attraktive Gegner

22.08.2020, 03:40 Uhr | dpa

In den beiden Finals um die Fußball-Landespokale in Hamburg und Schleswig-Holstein geht es nicht nur um die jeweilige Trophäe. Die Sieger der beiden Endspiele am heutigen Samstag (14.45 Uhr in Hamburg/16.45 Uhr in Malente) dürfen sich auf attraktive Gegner in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde freuen.

Der Gewinner der Partie in Hamburg zwischen dem Regionalligisten Eintracht Norderstedt gegen den TSV Sasel bekommt es Mitte September mit dem Bundesligisten Bayer Leverkusen zu tun. Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck oder Oberligist SV Todesfelde würden als schleswig-holsteinsche Titelträger den VfL Osnabrück aus der 2. Bundesliga empfangen.

Beide Endspiele am Samstag finden wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Die Spiele sind im Livestream bei ndr.de zu sehen oder in den Livekonferenzen im ersten Programm der ARD.