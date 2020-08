Hamburg

Hamburg Stealers mit Sieg und Niederlage gegen Solingen

23.08.2020, 10:44 Uhr | dpa

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers hat am ersten Doppelspieltag des Jahres zumindest einen Sieg gefeiert. Zwar mussten sich die Hanseaten den Solingen Alligators am Samstag mit 3:7 geschlagen geben, doch im zweiten Aufeinandertreffen setzten sich die Stealers klar mit 10:0 durch. Die Partie war aufgrund der klaren Führung bereits nach dem sechsten der regulär sieben Spielabschnitte beendet.

Im ersten Spiel gaben die Hamburger eine 3:0-Führung aus der Hand, doch Cheftrainer David Wohlgemuth betonte: "Es gibt heute nichts, worüber ich sauer sein muss. Auch im ersten Spiel haben wir überhaupt nicht schlecht gespielt. Erst als die Solinger im fünften Inning ins Spiel kamen und in Führung gingen, hat man gemerkt, dass wir für solche Situation noch etwas zu jung sind."

Lob gab es von Wohlgemuth sowohl für die jeweiligen Starting Pitcher Marvin Kilic, der vom Zweitligisten Holm zu den Stealers gekommen war, und Sam Belisle-Springer. Zudem ergänzte Wohlgemuth: "Im zweiten Spiel hat das gesamte Team eine herausragende Leistung gezeigt."

In der aufgrund der Corona-Pandemie verkürzten Saison liegen die Stealers nach drei Spieltagen mit drei Siegen und drei Niederlagen auf dem vierten Rang in der Nordgruppe. Am kommenden Samstag müssen die Stealers bei den Cologne Cardinals in Köln antreten.