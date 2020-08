Hamburg

Mittelstreckenläuferin Ammann souveräne 800-Meter-Meisterin

23.08.2020, 16:44 Uhr | dpa

Alina Ammann hat sich in ihrem vermutlich letzten Rennen in dieser Saison den Titel über 800 Meter bei den gemeinsamen Leichtathletik-Meisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein gesichert. In der Jahnkampfbahn im Hamburger Stadtpark siegte die 22-Jährige vom TuS Esingen am Samstag in der Zeit von 2:06,18 Minuten und sagte anschließend: "Vielleicht laufe ich noch in Dessau. Aber im Moment ist die Tendenz, die Saison zu beenden. Ich habe mit meinen Prüfungen im Psychologie-Studium gerade viel um die Ohren." Zweite wurde Charleen Richter vom SC Rönnau 74 (2:11,54).

Mit ihrer Leistung war Ammann zufrieden. "Ich wollte eine 60er-Runde laufen und stabil bleiben." Die ersten 200 Meter lief die DM-Fünfte von Braunschweig allerdings in einer 28er-Zeit durch, bei 400 Metern lag sie bei knapp unter 60 Sekunden. Dennoch sei der Lauf auch zum Ende hin sauber gewesen: "Ich bin nicht verkrampft."

Anders erging es Lisa Hausdorf. Das Nachwuchstalent von der AG Hamburg West blieb Ammann knapp 600 Meter auf den Fersen, bevor sie die spätere Siegerin ziehen lassen musste. Knapp 30 Meter vor dem Ziel stürzte Hausdorf zudem. "Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe mich gut gefühlt, bin dann aber wohl beim Schrittwechsel irgendwie hängengeblieben." Am Sonntag sicherte sich die erst 17-Jährige dann aber den Titel über 1500 Meter in 4:31,42 Minuten.

Über 100 Meter der Männer gewann Lucas Ansah-Peprah vom Hamburger SV in 10,61 Sekunden. Bei den Frauen setzte sich Leonie Kluwig (Track & Field Club Hamburg) in 12,00 Sekunden durch.