HSV-Fußballer reisen ins Trainingslager nach Österreich

24.08.2020, 01:16 Uhr | dpa

Der Hamburger SV reist heute in ein siebentägiges Trainingslager nach Österreich. In Bad Häring in Tirol will Trainer Daniel Thioune mit dem Fußball-Zweitligisten aus der Hansestadt am Feinschliff für die bevorstehende Saison arbeiten. "Wir werden auch noch mal einige Dinge ausprobieren und verändern", sagte der 46-jährige Thioune, nachdem sein Team am Samstag ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Randers FC mit 1:2 verloren hatte.

Während des Aufenthalts in Österreich werden die Hamburger zwei weitere Tests bestreiten. Im Rahmen des "Helden Cups" in Kufstein geht es gegen den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart (26. August) sowie Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden (28. August). Ernst wird es für die Hanseaten in der ersten Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. September) gegen Dynamo Dresden. Zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga empfängt der HSV dann am 18. September den Absteiger Fortuna Düsseldorf im Volkspark.