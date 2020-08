Hamburg

Tukur, Lechtenbrink und Mattes im St. Pauli-Theater

26.08.2020, 14:38 Uhr | dpa

Mit Schauspielstars wie Ulrich Tukur, Volker Lechtenbrink und Eva Mattes startet das Hamburger St. Pauli-Theater in die neue Saison. "Um der aktuellen Situation Rechnung zu tragen, haben wir neue Formate und Konzepte entwickelt, die natürlich auch die geltenden Abstands- und Hygieneregeln berücksichtigen", sagte Intendant Ulrich Waller am Mittwoch in Hamburg. Statt 550 Plätze wie gewohnt liege die Saalkapazität nun bei 160 Plätzen. Außerdem werden alle Stücke ohne Pause gespielt, die Vorstellungsdauer aller neuen Produktionen liege bis zum Jahresende jeweils bei 70 bis 75 Minuten.

Die Schauspieler Ulrich Tukur und Christian Redl präsentieren gemeinsam ihre Lieblingsgedichte und Balladen, Volker Lechtenbrink und Eva Mattes lesen mit "Love Letters" Briefe einer unerfüllten Liebe und Ben Becker widmet sich einen Abend lang dem Exil-Autor Joseph Roth. Unter dem Titel "Wie geht's uns eigentlich?" wollen die Kabarettisten Arnulf Rating und Matthias Deutschmann Rückschau halten auf die ersten Monate der Pandemie, Gerburg Jahnke präsentiert ihr Programm unter dem Titel "Die Abrechnung". Franz Wittenbrink hat einen neuen Liederabend zum Thema "Social Distancing" geschaffen und im März 2021 feiert die Komödie "Monsieur Claude II" Premiere.