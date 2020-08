Hamburg

Mann bei Messerangriff in Hamburg lebensgefährlich verletzt

28.08.2020, 05:12 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Hamburg bei einem Messerangriff lebensgefährlich worden. Es habe am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants im Stadtteil Hamm eine Auseinandersetzung gegeben, teilte die Polizei mit. Der Mann sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, wo man seine Verletzungen als lebensgefährlich eingestuft hätte. Weitere Angaben zum Täter oder den Umständen der Tat machte die Polizei zunächst nicht. Die Mordkommission wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.