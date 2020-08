Hamburg

Jugendlicher hantiert mit Schwarzpulver: Schwer verletzt

28.08.2020, 19:44 Uhr | dpa

Beim Hantieren mit Schwarzpulver hat sich ein Jugendlicher in Hamburg schwere Verbrennungen zugezogen. Der Junge wurde am Freitag in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch sein Vater, der zum Löschen in den Keller des Wohnhauses kam, wurde verletzt im Krankenhaus behandelt. Das Alter der beiden war zunächst nicht bekannt, ebenso wenig die Herkunft des Schwarzpulvers.