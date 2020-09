Hamburg

Hornschuh wechselt vom FC St. Pauli ins U21-Team des HSV

01.09.2020, 14:20 Uhr | dpa

Fußball-Profi Marc Hornschuh vom FC St. Pauli wechselt zur Regionalliga-Mannschaft des Hamburger SV. Dort hat er einen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben, teilte der HSV am Dienstag mit. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger ist ablösefrei zum Stadtrivalen gegangen und soll im U21-Team als wichtige Stütze in der Defensive fungieren.

Hornschuh war zuvor bei Borussia Dortmund II, FC Ingolstadt, FSV Frankfurt und dem FC St. Pauli in 58 Zweitliga- und 101 Drittliga-Spielen aktiv. Beim FC St. Pauli spielte er in den vergangenen fünf Jahren. In 56 Zweitliga-Partien erzielte er zwei Tore für die Kiezkicker.