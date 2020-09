Hamburg

Bürgerschaft über Wohnungsmarkt, Flüchtlinge und Corona

02.09.2020, 03:32 Uhr | dpa

Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich am heutigen Mittwoch auf Antrag der Linken in einer Aktuellen Stunde mit dem Wohnungsmarkt. Noch bis zum 19. Oktober sammeln in der Hansestadt zwei Volksinitiativen Unterschriften unter dem Motto "Keine Profite mit Boden & Miete". Sie wollen erreichen, dass der Verkauf städtischer Flächen unterbunden und der Bau preisgünstiger Wohnungen angekurbelt werden. Grundstücke der Stadt sollten grundsätzlich nur noch im Rahmen des Erbbaurechts vergeben werden.

Im Anschluss möchte die AfD in der Aktuellen Stunde über die Flüchtlingspolitik sprechen. Die SPD wiederum macht die Verlängerung des Kurzarbeitergelds und der Corona-Hilfsmaßnahmen zum Thema. Die Grünen haben eine Aussprache zu "Corona-Demos: Demokratie muss vor Rechtsextremismus und Verschwörungsfanatismus geschützt werden" angemeldet.

Weitere Themen sind die Forderung der Linken nach einer wissenschaftlichen Studie zu "racial profiling" in Hamburg, die Forderung der AfD nach einer Meldepflicht für extremistische Tendenzen in Moscheen sowie Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise an den Hochschulen. Daneben drehen sich die Beratungen um den neuen Medienstaatsvertrag mit neuen Regeln für Online-Plattformen.