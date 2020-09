Hamburg

Anne van Bonn wechselt zu HSV-Fußballfrauen

02.09.2020, 13:33 Uhr | dpa

Die Fußballfrauen des Hamburger SV verzeichnen einen prominenten Zugang: Anne van Bonn, Deutschlands erfahrenste noch aktive Bundesliga-Spielerin, wechselt zu den Hamburgerinnen in die Regionalliga. Das teilte der HSV am Mittwoch mit. Die 34 Jahre alte Abwehrspielerin kommt vom SC Sand und hat 332 Bundesliga-Spiele bestritten. Nur Kerstin Garefrekes, die 2016 ihre Karriere beendete, hat mehr Partien absolviert. Van Bonn gewann mit dem FCR 2001 Duisburg die Champions League, holte den DFB-Pokal und war mehrfach Vizemeisterin.

"Da ich in Hamburg in meinen Beruf als Bauingenieurin eingestiegen bin, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, den bezahlten Profi-Fußball zu verlassen", sagte van Bonn. "Ich möchte beim HSV versuchen, der jungen Mannschaft zu helfen und ihnen meine Erfahrungen zu vermitteln, um das angestrebte Ziel, den Aufstieg in die Zweite Bundesliga zu erreichen."