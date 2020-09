Hamburg

Vermieter: Druck von Feriendomizilen wird zunehmen

03.09.2020, 12:57 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Wohnungswirtschaft erwartet infolge der Corona-Pandemie einen steigenden Bedarf an Urlaubsdomizilen im Land. Der Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner, befürchtet, dass sich dadurch in den klassischen Urlaubsregionen der Druck auf die Orte und auf bezahlbares Wohnen erhöhen wird. Breitner legte den Kommunen nahe, eine Obergrenze für die Zahl von Ferienwohnungen festzulegen.

"Die Tatsache, dass das Anbieten von Ferienwohnungen oftmals lukrativer ist als eine dauerhafte Vermietung zu Wohnzwecken, hat an der Ostseeküste, auf den Inseln und rund um die Mecklenburger Seenplatte herum bereits zu einem Mangel an bezahlbaren Wohnungen und überproportionalen Mietsteigerungen geführt", erklärte Breitner am Donnerstag.

"Bei aller Freude über den boomenden Tourismus sollten sich die Verantwortlichen in den Rathäusern und Amtsverwaltungen solcher Regionen darüber bewusst sein, dass jede Zweit- und Ferienwohnung den bezahlbaren Dauerwohnraum zurückdrängt und gefährdet." Am Ende wohnten und lebten an den attraktiven Orten des Landes im Sommer nur noch Hamburger und Berliner. "Und im Winter sind es Geisterstädte und -gemeinden." Ehemals Einheimische, die dort weiter arbeiteten, aber aufgrund der Mietentwicklung nicht mehr wohnen könnten, müssten von weit her zum Arbeitsplatz pendeln. Auf Sylt und in der Lübecker Bucht sei dies bereits zu besichtigen.