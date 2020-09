Hamburg

Hamburg Towers trennen sich von Center Jannik Freese

03.09.2020, 14:03 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers trennt sich von Jannik Freese. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag des 34-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Centerspieler stand seit 2018 in Diensten der Towers, mit denen er 2019 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte.

"Wir sind Jannik extrem dankbar für all das, was er uns nicht nur als Spieler, sondern vor allem als Mensch gegeben hat", sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby über den 2,11 Meter großen Freese. "Er hat unsere Werte beispielhaft vorgelebt, war stets ein Vorbild für jeden in unserem Verein."