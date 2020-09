Hamburg

Blinde wieder sehend machen: Körber-Preis für Botond Roska

07.09.2020, 01:32 Uhr | dpa

Die Hamburger Körber-Stiftung überreicht am heute ihren mit einer Million Euro dotierten Preis für die Europäische Wissenschaft an den ungarischen Mediziner Botond Roska. Mit der Auszeichnung würdigt die Stiftung Roskas wissenschaftliche Bemühungen, erblindeten Menschen das Augenlicht zurückzugeben. Der 50-jährige Forscher habe die Augenheilkunde revolutioniert und zähle zu den weltweit führenden Experten, hieß es. Zu der Feier im Festsaal des Hamburger Rathauses wird der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar (61) erwartet. Er soll mit dem Preisträger ein Gespräch führen.

Roska arbeitet daran, Erkrankungen der Netzhaut mit Gentherapien zu heilen und zu lindern. Der in Basel forschende Arzt schaffte es, einen Zelltyp im Auge so umzuprogrammieren, dass dieser die Funktion von defekten Lichtrezeptor-Zellen übernehmen konnte. Blinde Netzhäute konnte er damit wieder lichtempfindlich machen. Die klinische Erprobung bei blinden Menschen hat bereits begonnen. Nach Angaben der Körber-Stiftung sind weltweit geschätzt etwa 36 Millionen Menschen blind. Mehr als eine Milliarde leide an einer erheblichen Sehbehinderung.