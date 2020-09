Hamburg

Muskelfaserriss: HSV zum Saisonauftakt ohne Bakery Jatta

08.09.2020, 09:51 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss zum Saisonauftakt auf seinen Offensivspieler Bakery Jatta verzichten. Wie der Club am Montagabend mitteilte, hat sich der 22-Jährige beim Testspiel-Erfolg gegen den Bundesligisten Hertha BSC Berlin (2:0) am Samstag einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des rechten Oberschenkels zugezogen. Jatta wird damit mindestens die Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden am Montag sowie das Zweitliga-Heimspiel am 18. September gegen Fortuna Düsseldorf verpassen. Über die Ausfalldauer des Gambiers machte der Club keine Angaben.