Hamburg

Erzbischof Heße: Brand in Moria war "Katastrophe mit Ansage"

09.09.2020, 12:27 Uhr | dpa

Der Sonderbeauftragte für Flüchtlingsfragen der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Stefan Heße, hat der Politik nach dem verheerenden Feuer im griechischen Flüchtlingslager Moria Versagen vorgeworfen. "Man muss es wohl so offen sagen: Es handelt sich um eine Katastrophe mit Ansage", erklärte der Vorsitzende der Migrationskommission und Hamburger Erzbischof am Mittwoch. Aus der Kirche und der Zivilgesellschaft habe es immer wieder deutliche Appelle gegeben, die unerträglichen Zustände vor allem im überfüllten Lager Moria zu beenden. Immer wieder sei gefordert worden, vor allem Kinder und Familien aus dem Lager rasch in Deutschland oder anderen EU-Staaten aufzunehmen.

"Passiert ist bislang erschreckend wenig", kritisierte Heße. Die Aufnahme von einigen alleinreisenden Kindern und Jugendlichen sowie behandlungsbedürftigen Kindern und deren Familien sei nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. "Mehr denn je stehen Deutschland und Europa in der Pflicht, die desaströsen Verhältnisse auf Lesbos zu beenden und Schutzsuchenden eine menschenwürdige Aufnahme zu ermöglichen", erklärte Heße. Die bisherigen politischen Blockaden müssten überwunden werden. "Wenn nicht alle Mitgliedstaaten dazu bereit sind, muss eine humanitäre Koalition der Willigen vorangehen. Europa kann es sich nicht länger erlauben, die Augen zu verschließen", betonte Erzbischof Heße.

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist bei dem Feuer in der Nacht zu Mittwoch fast vollständig zerstört worden. Verletzt wurde nach vorläufigen Angaben niemand. Die griechische Regierung geht von Brandstiftung aus. Moria gilt mit derzeit etwa 12 600 Bewohnern als das größte Flüchtlingslager Europas - diese Menschen sind nun obdachlos. Dem Großbrand vorangegangen waren Unruhen unter den Migranten, weil das Lager nach einem ersten Corona-Fall unter Quarantäne gestellt worden war.