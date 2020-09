Hamburg

Verdi ruft zu Warnstreik in Briefzentrum Altona auf

09.09.2020, 17:03 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Briefzentrums in Hamburg-Altona am Mittwoch zu gezielten Warnstreiks aufgerufen. Damit könnten nach Verdi-Angaben rund 500 000 Briefsendungen unbearbeitet bleiben. Die Beschäftigten sollten ab 17.00 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 140 000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG bundesweit. Verdi fordert eine lineare Erhöhung der Löhne und Gehälter um 5,5 Prozent sowie weitere Verbesserungen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 21./22. September in Kassel vorgesehen.