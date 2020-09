Hamburg

Demonstranten fordern Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria

09.09.2020, 19:24 Uhr | dpa

Mehr als 1200 Menschen sind am Mittwochabend in Hamburg für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem griechischen Lager Moria auf die Straße gegangen. Zu der Demonstration hatte das Bündnis Seebrücke spontan wegen des Brandes in dem völlig überfüllten Lager auf der Insel Lesbos aufgerufen. Die Polizei sprach von anfänglich mindestens 1200 Teilnehmern bei starkem Zulauf. Der Demonstrationszug sollte vom Neuen Pferdemarkt über die Reeperbahn bis zum Fischmarkt führen.

Eine Evakuierung des Lagers sei wegen der dort herrschenden unhaltbaren hygienischen Zustände schon vor dem Feuer nötig gewesen, sagten Redner. Bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch war das Camp, in dem statt der vorgesehenen 3000 Flüchtlinge mehr als 12 000 Menschen untergebracht waren, fast vollständig zerstört worden.

Mit Ausnahme der AfD-Fraktion boten alle in der Bürgerschaft vertretenen Parteien und der rot-grüne Senat den Flüchtlingen Hilfe in Hamburg an. Sie forderten die Bundesregierung auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.