Demonstration für Flüchtlinge in Hamburg

12.09.2020, 16:25 Uhr | dpa

In Hamburg haben am Samstag nach Polizeiangaben etwa 1000 Menschen für die Rechte von Flüchtlingen demonstriert. Zu der Demonstration "Bring back the Lampedusa Tent" in der Innenstadt hatten Flüchtlingsorganisationen aufgerufen. Es ging zunächst um die Forderung nach Wiederaufbau eines von Lampedusa-Flüchtlingen seit 2013 als Dauermahnwache genutzten und Ende März vom Bezirk Mitte zwangsweise abgebauten Zelts unweit des Hauptbahnhofs. Ein weiteres Thema war nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria der Umgang mit den Flüchtlingen auf den griechischen Inseln.

Für die Demonstration hatte die Polizei einige Straßen rund um den Rathausmarkt gesperrt. Die Polizei sprach am Nachmittag von einem störungsfreien Verlauf. Für den Samstag waren noch weitere Veranstaltungen in Hamburg angemeldet worden.