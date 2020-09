Suche nach Verdächtigem

SEK-Einsatz nach Streit an Schule in Hamburg

14.09.2020, 11:51 Uhr | dpa

Polizeibeamte verlassen nach einem Einsatz ein Gebäude (Symbolbild): An einer Schule in Hamburg ist es am Montag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. (Quelle: Blaulicht News/imago images)

Die Hamburger Polizei ist nach einem Streit zu einer Schule im Stadtteil Harburg gerufen worden. Die Beamten suchten nach einem Schüler oder jungen Mann, der möglicherweise bewaffnet sei.

In Hamburg ist es am Montagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Schule gekommen. Hintergrund sei eine Auseinandersetzung vom Freitag, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll der junge Mann eine Schülerin mit einer Waffe bedroht haben.



Ihren Kontrahenten habe sie am Montag in der Geothe-Schule dann wiedergesehen. Wie die "Bild" berichtet, soll es zu einer erneuten Bedrohung gekommen sein, weswegen die Polizei alarmiert worden ist.

Person festgenommen

Die verdächtige Person konnte in einer Wohnung durch Beamte angetroffen werden. https://t.co/B3D3ugwl0G — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) September 14, 2020

Es gebe keine Bedrohungslage, betonte die Polizeisprecherin. Die Polizei war nach Angaben von dpa-Reportern mit mehrere Beamten im Einsatz.

Am Vormittag teilte die Polizei dann via Twitter mit, dass nach dem Polizeieinsatz eine verdächtige Person "in einer Wohnung" festgenommen werden konnte.