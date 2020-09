Hamburg

HSV-Profi telefoniert mit Dresdner Fan: Sache "geklärt"

15.09.2020, 21:13 Uhr | dpa

Fußball-Profi Toni Leistner vom Hamburger SV hat am Dienstagabend Kontakt zu dem Dresdner Fan aufgenommen, mit dem er tags zuvor eine handgreifliche Auseinandersetzung hatte. "Wir haben telefoniert und die Sache untereinander geklärt. Er hat genau wie ich seinen Fehler eingesehen", schrieb Innenverteidiger Leistner auf Instagram. "Ich nehme seine Entschuldigung an, zwischen uns ist die Sache damit aus der Welt."

Leistner war nach der 1:4-Pokalblamage des Zweitligisten HSV am Montag während eines Fernseh-Interviews auf die Zuschauertribüne geklettert und hatte einen pöbelnden Fan attackiert. Für seine Fehlreaktion entschuldigte er sich kurze Zeit später via Instagram. "Ich bin Familienvater, der als Vorbild dienen möchte. Ich entschuldige mich in aller Form für mein Verhalten und kann nur versprechen, dass mir - egal was mir an Beleidigungen an den Kopf geworfen wird - so etwas nie wieder passieren wird", schrieb er auf Instagram. Vom Verein und dem DFB muss Leistner mit Strafen rechnen.