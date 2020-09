Hamburg

Innensenator stärkt Bereitschaft zur Flüchtlings-Aufnahme

16.09.2020, 15:37 Uhr | dpa

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat das Angebot des Senats zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland bekräftigt. "Selbstverständlich steht Hamburg bereit, hier seinen Beitrag zu leisten", sagte er am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft mit Blick auf die Bereitschaft der Hansestadt, 500 Flüchtlinge aufzunehmen. Das sei kein falsches Signal, "sondern das ist das einzige Signal, das man in einer solchen Situation senden kann, nämlich ein Signal der Menschlichkeit und des Anstands".

Grote sagte, auf eine konkrete Zahl komme es gar nicht an, weil die Aufnahmeangebote aus ganz Deutschland die Zahl der tatsächlich kommenden Flüchtlinge um ein Vielfaches überschreiten werde. "Das heißt, unser Angebot wird wahrscheinlich nur zu einem Bruchteil in Anspruch genommen werden."

Die Bundesregierung hatte sich am Dienstag darauf verständigt, 1553 zusätzliche Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufzunehmen. Es handelt sich dabei um 408 Familien mit Kindern, die in Griechenland als schutzbedürftig anerkannt wurden. Zuvor hatten Brände vergangene Woche das Flüchtlingslager Moria zerstört, mehr als 12 000 Menschen wurden obdachlos.

"Es handelt sich bei den 1500 (...) um solche, die bereits (...) als asylberechtigt anerkannt sind, so dass niemand Angst haben muss, dass hier irgendetwas außer Kontrolle gerät, auch wenn der eine oder andere es vielleicht ja sogar ganz gerne hätte", sagte Grote. Gleichzeitig begrüßte er Pläne zum Bau einer neuen Unterkunft auf der Insel Lesbos und sicherte den Flüchtlingen von Moria Hilfe in Griechenland zu. "Alles, was gebraucht wird, findet von Hamburg seinen Weg nach Griechenland."