Hamburg

HSV zum Zweitliga-Start gegen Düsseldorf vor 1000 Zuschauern

17.09.2020, 12:44 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV richtet sich bei der Zulassung von Zuschauern nach der aktuell gültigen Verordnung. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, werden zum Zweitliga-Start am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf 1000 Zuschauer im Volksparkstadion sein, die Besucher sollen alle auf der Westtribüne Sitzplätze einnehmen. Die Tickets wurden im Losverfahren vergeben. Die HSV-Verantwortlichen hoffen, "dass für die nächsten Heimspiele auf Basis einer neuen Verordnungslage entsprechend mehr Fans ihr Team unterstützen können", hieß es in der Mitteilung weiter.