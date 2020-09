Hamburg

Corona-Leugner und Linksextreme demonstrieren in Hamburg

19.09.2020, 02:45 Uhr | dpa

In Hamburg wollen am Samstag Corona-Leugner und Linksextreme auf die Straße gehen. Die Gruppe "Querdenken" hat am Nachmittag (15.00 Uhr) am Jungfernstieg zu einer Kundgebung aufgerufen, um "gemeinsam und gewaltfrei für die Aufhebung der Coronamaßnahmen" zu demonstrieren, wie es im Aufruf heißt. Etwa 950 Teilnehmer werden laut Poliei erwartet. Bei Kundgebungen der Gruppe waren in der Vergangenheit immer wieder auch Rechtsextremisten zugegen. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts hat zeitgleich eine Gegenkundgebung am Neuen Jungfernstieg angemeldet.

Angesichts der Corona-Krise wollen Linke am Abend (18.00 Uhr) unter dem Motto "Wer hat, der gibt" unter anderem durch den Nobelstadtteil Pöseldorf ziehen. "Die Reichen müssen für die Krise bezahlen!", heißt es in ihrem Aufruf. Hier werden etwa 2000 Demonstranten erwartet. Unterstützt wird die Kundgebung auch von vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuften Gruppen wie der Interventionistischen Linken oder der anarchistischen Libertären H-Burg.