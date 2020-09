Hamburg

Jugendliche misshandeln 15-Jährige im Stadtpark sexuell

21.09.2020, 17:15 Uhr | dpa

Ein 15-jähriges Mädchen soll im Hamburger Stadtpark von mindestens fünf Jugendlichen sexuell misshandelt worden sein. Die 15-Jährige habe in der Nacht zum Sonntag beim Feiern im Stadtpark im Stadtteil Winterhude ihre Gruppe verloren, teilte die Polizei am Montag mit. Noch im Park sei sie auf eine Gruppe von mindestens fünf Jugendlichen gestoßen, die das Mädchen aufgehalten und in ein Gebüsch geführt hätten. "Hier kam es zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Jugendlichen", erklärte die Polizei. Anschließend seien die Jugendlichen geflüchtet. Zeugen werden gebeten sich unter 040 4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.