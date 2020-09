Mindestens 16 Infizierte

Wohl weiterer Corona-Ausbruch in Hamburger Bar

22.09.2020, 08:09 Uhr | t-online

Außengastronomie im Hamburger Schanzenviertel: Offenbar hat es erneut einen Corona-Ausbruch in einer Bar auf dem Kiez gegeben. (Quelle: Hoch Zwei Stock/Angerer/Archivbild/imago images)

Im Hamburger Schanzenviertel ist wohl eine weitere Bar von einem Corona-Ausbruch betroffen – mindestens 16 Besucher haben sich mit dem Virus angesteckt. Jetzt sucht das Gesundheitsamt nach weiteren Besuchern der Bar.

Im Nachtleben im Schanzenviertel in Hamburg hat es anscheinend einen weiteren Corona-Ausbruch gegeben. Wie der NDR unter Berufung auf das Bezirksamt Altona berichtet, haben sich mindestens 16 Menschen in der Bar "Le Vou" in der Juliusstraße mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 16 positiv getesteten und fünf weitere Betroffene befinden sich in Quarantäne. Bisher wurden 60 Kontaktpersonen ermittelt. Angestellte der Bar seien bislang nicht betroffen, die Infektion verbreitete sich offenbar in Gästegruppen.

Gäste sollen sich melden

Das Bezirksamt bittet alle Gäste, die in der Nacht vom 11. auf den 12. September zwischen 22.30 Uhr und 3 Uhr oder in der Nacht vom 12. auf den 13. September zwischen 22 und 4 Uhr im "Le Vou" waren, sich beim Gesundheitsamt unter der Nummer 040/428112000 zu melden.

Erst vor einigen Tagen war ein Corona-Ausbruch in einer anderen Hamburger Kiez-Bar bekannt geworden. Die Suche nach Kontaktpersonen der Infizierten aus der Bar "Katze" gestaltet sich schwierig, bisher wurden 13 Infizierte in dem Zusammenhang identifiziert.