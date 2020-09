Hamburg

Preise für innovative Ideen zur Energiewende vergeben

23.09.2020, 06:40 Uhr | dpa

Rostschutz an Offshore-Windanlagen, Wasserstoff in Nordfriesland und der Umbau des Hamburger Wärmenetzes - zum neunten Mal hat das Netzwerk für erneuerbare Energien in Hamburg neue Ideen und Projekte für eine erfolgreiche Energiewende ausgezeichnet. Die Preise wurden am Dienstagabend bei einem kleinen Festakt in der Hansestadt übergeben, teilte die Clusteragentur mit.

Für die Produktinnovation des Jahres wurde der Windpark Global Tech I ausgezeichnet, der ein digitales und automatisiertes Korrosions-Management entwickelt hat. Drohnen filmen die Anlagen ab, erkennen Schäden und überführen sie in eine 3-D-Darstellung. An dem Projekt waren weitere Experten aus dem In- und Ausland vertreten, etwa für Digitalisierung und künstliche Intelligenz.

Projekt des Jahres wurde das Konzept für ein Wasserstoffnetz in Nordfriesland des Verbundunternehmens eFarming. An fünf Standorten wird Wasserstoff mittels Windkraft produziert und in mobilen Speicher-Containern zu zwei eigenen Tankstellen in Niebüll und Husum transportiert. Dahinter steht die Vision einer regionalen Kreislaufwirtschaft.

Einen Preis für die Studentenarbeit des Jahres erhielt Nina Kicherer von der HAW Hamburg, die in ihrer Masterarbeit eine Strategie für den Umbau des Hamburger Wärmenetzes entwickelte. Für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde Landwirtschaftsmeister Reinhard Christiansen aus Ellhöft an der dänischen Grenze, der schon vor 20 Jahren auf Windenergie setzte. Einen Journalistenpreis erhielt Stefan Hajek von der "Wirtschaftswoche" für sein Porträt des schwäbischen Tüftlers Markus Hörmann, der sein Haus das ganze Jahr über ohne fossile Brennstoffe mit Strom und Wärme versorgt.