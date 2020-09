Hamburg

Bericht: Gutachten belastet Hamburger Erzbischof Heße

23.09.2020, 13:52 Uhr | dpa

Ein vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki in Auftrag gegebenes anwaltliches Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen belastet nach Informationen von "Christ & Welt" den Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Dabei gehe es um Heßes frühere Tätigkeit als Personalchef und Generalvikar im Kölner Erzbistum, teilte die "Zeit"-Beilage am Mittwoch mit. Heße bestreitet die Vorwürfe.

"Christ & Welt" zitiert aus einer juristischen Stellungnahme des Erzbistums Hamburg vom 27. Mai, die der Redaktion vorliege. In dem Dokument werde das von Woelki in Auftrag gegebene Anwaltsgutachten wie folgt zitiert: "Dieser Befund gestattet die Schlussfolgerung, dass es sich bei den Unzulänglichkeiten, einschließlich fehlender Opferfürsorge, nicht um Einzelfälle handelt, sondern um regelmäßig wiederkehrende, durchgängig festzustellende Mängel in der Sachbehandlung von Missbrauchsfällen basierend auf einer indifferenten, von fehlendem Problembewusstsein geprägten Haltung des Dr. Heße gegenüber Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Kleriker."

Heße wehrt sich gegen den Vorwurf, in seiner früheren

Position mit Missbrauchsfällen falsch umgegangen zu sein. Er

habe sich als Personalchef in seine Aufgabe gestürzt.

"Ich sehe darin kein fehlendes Problembewusstsein, sondern

ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, um jedem Fall gerecht zu werden", sagt er in einem Interview mit "Christ & Welt". "Für mich kann ich ausschließen, dass ich jemals versucht hätte, Täter zu schützen oder Taten zu vertuschen."