Hamburg

Hamburger Windenergie-Messe im Dezember nur digital

23.09.2020, 16:03 Uhr | dpa

Die Hamburger Windenergiemesse WindEnergy wird in diesem Jahr als digitale Veranstaltung abgehalten. Das teilte die Messegesellschaft am Mittwoch in der Hansestadt mit. Die globale Leitmesse mit dem Schwerpunkt Offshore-Windenergie war ursprünglich im September geplant und wurde wegen der Corona-Pandemie bereits auf den 1. bis 4. Dezember verschoben. "Die aktuell steigenden Infektionszahlen in zahlreichen Ländern und internationale Reisebeschränkungen machen die Planung einer Präsenzmesse mit Teilnehmern aus aller Welt derzeit sehr unsicher", sagte der Chef der Messegesellschaft, Bernd Aufderheide.

In früheren Jahren waren bis zu 35 000 Besucher zu der Windenergie-Messe angereist. Die Messegesellschaft arbeite nun intensiv an digitalen Formaten, die sie bald vorstellen will. Die Entscheidung, die gemeinsam mit Mitorganisatoren, Partnern und dem Messebeirat getroffen wurde, ist ein weiterer Rückschlag für den Standort Hamburg sowie Hotels, Gastronomie und Einzelhandel. Ebenfalls verschoben ist bereits die Schiffbaumesse SMM, die statt im September vom 2. bis 5. Februar 2021 stattfinden soll. Sie ist bislang als Präsenzmesse geplant. Zur SMM kamen in normalen Jahren bis zu 50 000 Fachbesucher.