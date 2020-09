Hamburg

Wirtschaft im ersten Halbjahr um 6,6 Prozent gesunken

24.09.2020, 14:40 Uhr | dpa

Infolge der Corona-Pandemie ist die Wirtschaftsleistung in Hamburg im ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Damit entsprach die Rückgang der Wirtschaftsleistung in Hamburg der Entwicklung auf Bundesebene: Im Schnitt aller Bundesländer schrumpfte das BIP nach vorläufigen Berechnungen um 6,6 Prozent.

Einen deutlichen Rückgang habe es im verarbeitenden Gewerbe gegeben. Aber auch in den drei für Hamburg wichtigen Bereichen "Maschinenbau", "Sonstiger Fahrzeugbau" und "Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen" seien starke Einbußen verzeichnet worden. Sehr deutliche Einbußen habe es zudem im Gastgewerbe gegeben. "Auch im für Hamburg wichtigen Großhandel sank die Wirtschaftsleistung, während sich der Einzelhandel vergleichsweise gut behaupten konnte", teilte das Statistikamt weiter mit.