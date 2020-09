Hamburg

Fridays-for-Future-Demonstration in Hamburg gestartet

25.09.2020, 14:35 Uhr | dpa

Erstmals seit dem Corona-Lockdown sind die Anhänger von Fridays for Future in Hamburg wieder in größerer Zahl für die Begrenzung des Klimawandels auf die Straße gegangen. Nach Polizeischätzung setzten sich mehrere Tausend Demonstranten am Freitagnachmittag mit Abstand von der Lombardsbrücke in der Innenstadt aus in Bewegung. Zeitgleich sollten zwei weitere Demonstrationszüge von Altona und dem Berliner Tor aus starten. Die Abschlusskundgebung sollte später in drei räumlich getrennten Blöcken auf der Ludwig-Erhard-Straße stattfinden.

Die Demonstration unter dem Motto "Kein Grad weiter!" war in der Form erst kurz zuvor durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg möglich geworden. Die Versammlungsbehörde wollte ursprünglich nur zwei Demonstrationszüge mit maximal 1000 Teilnehmern zulassen. Nun sind pro Zug, wie ursprünglich von Fridays for Future geplant, 3500 Menschen erlaubt.