Hamburg

88 neue Corona-Infektionen in Hamburg: 7637 Fälle insgesamt

26.09.2020, 13:22 Uhr | dpa

In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen um 88 gestiegen. Damit haben sich seit dem Beginn der Pandemie 7637 Menschen mit dem Virus infiziert, wie die Gesundheitsbehörde am Samstagmittag auf ihren Internetseiten mitteilte. Am Vortag waren 119 neue Fälle gemeldet worden - so viele wie seit Mitte April nicht mehr. Etwa 6400 Infizierte können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Mit 27,1 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt Hamburg weiter unter dem Grenzwert von 50 der sogenannten 7-Tages-Inzidenz. Der Wert steigt seit Tagen allerdings an. Wenn er überschritten wird, kann das neue Beschränkungen nach sich ziehen.

In Hamburger Krankenhäusern wurden 32 Covid-19-Patienten behandelt, zwei mehr als zuvor. Die Zahl der Intensivpatienten erhöhte sich um zwei auf zwölf. Die Zahl der Toten ist unverändert: Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 239 Menschen an Covid-19; das RKI nannte für Hamburg 269 Tote.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle gestorbenen Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin zählt auf dieser Grundlage dann alle Fälle, bei denen jemand einer Covid-19-Erkrankung erlegen ist. Das RKI zählt alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind.