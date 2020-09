Hamburg

Brand in achtstöckigem Hamburger Wohnhaus mit Pflegeheim

27.09.2020, 17:09 Uhr | dpa

Mit einem Großeinsatz hat die Hamburger Feuerwehr am Sonntagabend einen Brand in einem achtgeschossigen Wohnhaus mit Pflegeheim in Hamburg-Othmarschen unter Kontrolle gebracht. Es seien rund 50 Menschen aus dem Gebäude in der Jürgen-Töpfer-Straße gerettet worden, darunter Kranke und Pflegebedürftige, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Bisher gebe es keine Verletzten. Einige Menschen würden aber noch vermisst.

Rund 70 Kräfte waren seit dem Nachmittag im Einsatz. Der Brand dürfte vermutlich im zweiten Untergeschoss ausgebrochen sein, hieß es. Es gebe eine Tiefgarage, aber auch Kellerräume. Im Treppenhaus herrschte eine große Rauchentwicklung. Eine Hauptgefahr sei der hochgiftige Rauch, sagte der Feuerwehrsprecher. Schon das Einatmen mit wenigen Atemzügen könne Lebensgefahr bedeuten.

Es habe aber keine Gefahr bestanden, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreifen könnte. In der Nähe liegen das UCI-Kinocenter und die Asklepios-Klinik Altona mit 23 Stockwerken. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" über den Brand berichtet.