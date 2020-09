Hamburg

Forum Tideelbe: Unterelbe wieder mehr Raum geben

30.09.2020, 14:42 Uhr | dpa

Das Forum Tideelbe hat nach vierjähriger Arbeit seine Ergebnisse zur Schaffung von mehr ursprünglichen Tide-Lebensräumen an der Unterelbe vorgelegt. Demnach empfiehlt das Gremium, der Elbe wieder mehr Raum zu geben, um die Tidedynamik zu dämpfen, wie das Forum am Mittwoch mitteilte. Dabei soll der Wiederanschluss der Alten Süderelbe und der Haseldorfer Marsch an das Tidegeschehen in einer nächsten Arbeitsphase vertiefend betrachtet werden. Das Forum ist ein Zusammenschluss von Vertretern Hamburgs, Niedersachsens, Schleswig-Holsteins, des Bundes, der Kreise und Kommunen sowie von Verbänden und Organisationen.

Die Dynamik der Tide müsse wieder einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Ebbe und Flut angenähert werden, heißt es in der länderübergreifenden Empfehlung des Gremiums. Menschliche Eingriffe wie die Elbvertiefung, der Ausbau von Häfen und Eindeichungen hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass der Flutstrom im Verhältnis zum Ebbstrom stärker geworden sei. Dieses Missverhältnis der Tide führe zu einem Überschuss an Sedimenten, "der die Zugänglichkeit zu den Häfen an der Unterelbe genauso gefährdet wie die ökologisch wertvollen Lebensräume der Tideelbe".