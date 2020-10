Hamburg

Zwei Männer in Hamburg-Billstedt lebensgefährlich verletzt

02.10.2020, 16:39 Uhr | dpa

Zwei 25 Jahre alte Männer sind bei einem Streit in Hamburg-Billstedt mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Drei mutmaßliche Verdächtige im Alter zwischen 14 und 18 Jahren wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Sie wurden später entlassen, weil kein dringender Tatverdacht begründet werden konnte. Die Hintergründe des Streits am Donnerstagabend waren zunächst unklar. Die Mordkommission ermittelt.