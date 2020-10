Hamburg

Pflieger siegt beim Köhlbrandbrückenlauf in Hamburg

03.10.2020, 16:48 Uhr | dpa

Philipp Pflieger vom LT Haspa Marathon Hamburg hat am Samstag den Köhlbrandbrückenlauf gewonnen. Der 33-Jährige benötigte für die zwölf Kilometer lange Strecke, bei der das Hamburger Wahrzeichen zweimal überquert werden musste, 36:41 Minuten. "Das war heute ein kontrollierter Trainingslauf. Auf dem Rückweg die Brücke hoch war der Wind schon sehr heftig", sagte Pflieger, der am 6. Dezember bei einem Profi-Marathonrennen in Valencia die Norm für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio angreifen will. Schnellste Frau war Felice Haverland (Barsbütteler SV/50:26 Minuten).