Hamburg

Köhlbrandbrückenlauf: Pflieger zieht nach Sieg Fazit

04.10.2020, 09:52 Uhr | dpa

Philipp Pflieger (LT Haspa Marathon Hamburg) während eines Laufs in Aktion. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Hamburg (dpa/lno) – Philipp Pflieger vom LT Haspa Marathon Hamburg hat nach seiner Premiere beim Köhlbrandbrückenlauf ein positives Fazit gezogen. Obwohl der 33-Jährige am Samstag quasi konkurrenzlos zum Sieg gelaufen war und die zwölf Kilometer in 36:41 Minuten zurücklegte, hatte er großes Lob für die unter Corona-Auflagen stattgefundene Veranstaltung parat.

"Es war einfach schön, wieder eine Startnummer zu tragen und Wettkampf-Atmosphäre zu spüren. Das gab es in diesem Jahr ja nicht so oft. Und man hat am Start gemerkt, wie groß die Vorfreude bei allen Teilnehmern ist. Es war eine tolle Stimmung und ein Glücksgefühl."

Wegen der Hygiene-Maßnahmen durften statt der üblichen 6000 Teilnehmer dieses Mal nur 1600 Läuferinnen und Läufer teilnehmen. Diese waren ab 8.00 Uhr morgens im Stundentakt in 200er-Blöcken losgelaufen und hatten die Köhlbrandbrücke jeweils zweimal überquert. Pflieger, der nach seinem Wechsel von Regensburg zum LT zu Jahresbeginn überhaupt das erste Mal aufgrund der beiden Marathon-Absagen in der Hansestadt für seinen neuen Verein lief, betonte anschließend: "Mich haben Leute, die mir entgegen gekommen sind, angefeuert und sind stehengeblieben, um Fotos zu machen."

Sein Rennen bezeichnete Pflieger, der vor einer Woche in Berlin am "Berlin 10k Invitational" und der "Marathon-Staffel" teilgenommen hatte, als "kontrollierten Trainingslauf" und ergänzte. "Der Wind auf dem Rückweg die Brücke hinauf war schon heftig." Dennoch unterbot Pflieger den Streckenrekord von Dennis Mehlfeld aus dem Jahr 2012 (38:54 Minuten) deutlich. Im Jahr danach war die Distanz bis 2019 aus organisatorischen Gründen auf 12,3 Kilometer verlängert worden.