Hamburg

Scholz bestürzt über "feigen und abscheulichen Anschlag"

05.10.2020, 10:33 Uhr | dpa

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge scharf verurteilt. Es sei "ein feiger und abscheulicher Anschlag, der auch mich bestürzt", schrieb der Bundesfinanzminister und frühere Hamburger Bürgermeister am Montag bei Twitter.

Am Sonntagnachmittag war ein junger Mann, der durch das Tragen einer Kippa als Jude erkennbar war, unmittelbar vor dem Betreten einer Hamburger Synagoge von einem Deutschen mit einem Klappspaten angegriffen und am Kopf verletzt worden. Das Motiv des 29 Jahre alten Angreifers mit kasachischen Wurzeln war zunächst unklar. Der Mann mit Wohnsitz in Berlin hatte allerdings der Polizei zufolge einen "extrem verwirrten Eindruck" gemacht. Nach dpa-Informationen soll der Täter einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche gehabt haben.